Che pasticcio. Il Chelsea vuole Rugani. Bonucci vuole la Juve e la Juve prova ad accontentarlo. Ma il Milan vuole Caldara. La Juve non vuole venderlo e propone ai rossoneri Benatia. Senza successo. Anche il Chelsea, oltre al Borussia Dortmund, ora vuole Caldara. Mentre la Juve tiene aperta la trattativa per Rugani aspettando l'offerta giusta. Che potrebbe arrivare nell'incontro che si terrà nei prossimi giorni lontano da occhi indiscreti. In tutto questo c'è sempre il fattore Higuain, conteso da Chelsea e Milan (forse non soltanto): chi lo convince e accontenta la Juve, forse, vince il centrale che vuole. Insomma, che pasticcio.

IL PUNTO – Eppure la situazione in questo momento è proprio questa. Difficilmente la Juve si priverà sia di Rugani che di Caldara, a partire non sarà soltanto quello in grado di creare il maggiore incasso. Quanto quello da dover sacrificare pur di risolvere la grana Pipita. Il Chelsea, pur sondando anche Caldara, continua ad avere Rugani nel mirino: l'offerta in arrivo da circa 55 milioni di euro bonus inclusi sarebbe quella giusta in condizioni normali. Ma se fosse il Milan a salvare il soldato Higuain (ipotesi lontana, per ora), allora il club bianconero potrebbe convincersi a lasciar partire verso Milano anche Caldara. Non cederà “solo” per sbrigare la pratica Bonucci, almeno non lo farà senza la possibilità di conservare un diritto di riacquisto. La Juve detta le sue condizioni, il Milan detta le sue condizioni, il Chelsea detta le sue condizioni. E ogni giocatore ha manifestato le proprie volontà. Ma rimane, per ora, un gran pasticcio.