Triestina-Benevento: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Triestina-Benevento

Debutto neiper il, terzo classificato nel Girone C, che nell'andata del primo turno della fase nazionale farà visita alla(calcio d'inizio alle ore 21). I giuliani, a differenza dei sanniti, per far strada nel mini-torneo che mette in palio la promozione in B, hanno affrontato ed eliminato la Giana Erminio grazie all'1-1 interno che è valso la qualificazione. Benevento-Triestina, match di ritorno tra friulani e streghe, si giocherà al 'Vigorito' sabato 18 maggio.Triestina-Benevento potrà essere vista in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in streaming su NOW e su Sky Go.