Pablo Granoche, attaccante della Triestina, torna a vestire la maglia degli Alabardati 9 anni dopo. Queste le sue parole: "Tornare qui fa veramente piacere, sono felice di questa opportunità e spero di sfruttarla al massimo. Prima di tutto ci tengo a ringraziare Milanese per la sua voglia di riportarmi a Trieste, non era facile aspettarmi, perché la situazione non si sbloccava e rischiava tanto, ma si è fidato delle mie parole. Il mio problema era lo Spezia, ma avevo già deciso di tornare in questa piazza. Nel calcio non si riesce mai ad avere delle prospettive lunghe, ma mi è venuta l’idea di chiudere la carriera e dare tutto quel che mi rimane come giocatore, per un posto e una città che mi hanno dato tanto. Mi stuzzica l'idea di restare da allenatore, ma prima devo pensare a dare tutto da calciatore in questi due anni. - conclude Granoche a Il Piccolo - Tifosi? Spero di fare bene e di ritrovarli in tanti a riempire lo stadio. Con un triestino al comando della società, la gente deve avere una grande fiducia, capire che farà sempre il massimo a stringersi attorno alla squadra".