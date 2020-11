Lacon una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il tecnico Carminei e di aver affidato la panchina della prima squadra a Bepche si è legato al club fino al 2022. Questa la nota del club giuliano:"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Carmine Gautieri, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione messa quotidianamente a disposizione della causa alabardata.Contestualmente, U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra a Giuseppe ‘Bepi’ Pillon, che si è legato all’Unione con un accordo fino al 30 giugno 2022. Il nuovo responsabile tecnico arriva a Trieste insieme al preparatore atletico Giacomo Tafuro.Nato a Preganziol (TV) l’8 febbraio 1956, Giuseppe ‘Bepi’ Pillon, ha iniziato il lungo e prestigioso percorso da allenatore con il Salvarosa ed il Bassano prima di approdare al Treviso nel 1994, conquistando tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B e stabilendo così un record che solo il collega Alberto Zaccheroni ha saputo eguagliare. Dopo le esperienze maturate alla guida di Padova, Genoa, Lumezzane e Pistoiese viene chiamato dall’Ascoli, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2001/2002. Rimasto nelle marche anche nell’annata successiva e approdato al Bari nel campionato 2003/2004, torna a Treviso nell’autunno del 2004 centrando un’altra promozione, questa volta in Serie A. Il campionato 2005/2006 lo vede alla guida del ChievoVerona, dove ottiene una storica qualificazione ai preliminari di Champions League. La stagione successiva lo vede tornare per la terza volta a Treviso, guidando i veneti alla permanenza in cadetteria. Nelle annate a seguire guida due volte la Reggina oltre ad Ascoli, Livorno, Empoli, Carpi, Pisa e Padova prima di approdare all’Alessandria, condotta nel campionato 2016/2017 a una storica finale playoff per salire in Serie B, poi persa contro il Parma. Chiamato dal Pescara nel rush finale della stagione 2017/2018, risolleva gli abruzzesi da una situazione di classifica assai deficitaria, conquistando una tranquilla salvezza in Serie B e venendo confermato per il campionato successivo dove i biancazzurri vivono una stagione da protagonisti, interrotta solo in semifinale playoff dall’Hellas Verona. L’ultima esperienza in panchina risale allo scorso campionato a Cosenza, sempre in Serie B, stagione interrotta dalla pandemia di coronavirus che porta il tecnico trevigiano ad una scelta di cuore, rinunciando all’incarico di Mister per fare ritorno a Treviso e rimanere accanto alla famiglia.Ora questa nuova avventura sulla panchina dell’Unione, alla quale era stato già vicino l’anno scorso. Domani mattina Giuseppe Pillon dirigerà il primo allenamento con la Triestina e sempre domani, alle ore 15.30, verrà presentato ai media presso la sala stampa dello Stadio “Nereo Rocco”.Da tutti noi il più caloroso ben arrivato a Trieste, insieme all’augurio di buon lavoro. Benvenuto, Mister!".