2016 Getty Images

Triplete Inter? Sacchi ci crede: "Sarebbe clamoroso, ma si può fare"

Federico Targetti

un' ora fa

2

L'entusiasmo in casa Inter è alle stelle dopo la vittoria per 2-1 in casa del Bayern Monaco nei quarti di finale di andata di Champions League. La parola "Triplete", vissuta per la prima e ancora unica volta nella storia del calcio italiano nel 2010, comincia a essere pronunciata come qualcosa di tangibile. Scrive in merito Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport:



"Non le si può chiedere l’impossibile: se arriverà, bisognerà soltanto inchinarsi e applaudire. Però continuo a pensare che l’Inter abbia qualcosa di più e sia favorito per la vittoria dello Scudetto. Inoltre c’è la Coppa Italia. Dopo l’1-1 dell’andata, c’è il derby di ritorno da giocare e i nerazzurri hanno la possibilità di superare il Milan di Conceiçao che sta già pensando (perlomeno a livello dirigenziale) alla prossima stagione. I ragazzi di Inzaghi puntano al Triplete e ce la possono fare: sarebbe un’impresa clamorosa. Certo, adesso bisogna raccogliere tutte le energie e avere la saggezza di convogliarle partita dopo partita, dosando l’impegno dei vari interpreti. È il gruppo, in questo momento, che può fare la differenza. E l’Inter il gruppo ce l’ha. Un gruppo forte, tecnicamente e fisicamente, e molto esperto. Questi sono valori che in campo si notano e pesano parecchio".