Tripletta di Perisic, Psv ancora in corsa per il titolo: -4 dall'Ajax

ANP/AFP via Getty Images

Uno, due, tre.. L'ex Inter è stato decisivo nella vittoria dei biancorossi per 4-1 contro il Fortuna Sittard nella 31a giornata di Eredivise. Il croato ha sbloccato il risultato dopo appena un quarto d'ora dall'inizio della partita, poi ha segnato ancora a cinque minuti dall'intervallo e ha chiuso il cerchio a poco più di 15 minuti dal fischio finale; nel mezzo, il gol di Noa Lang in una partita mai in discussione.- Il primo gol di Perisic è arrivato con un sinistro potente da centro area dopo la respinta del portiere avversario su un colpo di testa di un compagno;. Sul raddoppio sfrutta un errore di un difensore avversario che liscia il pallone a centro area su cross di Veerman, Perisic se la ritrova lì davanti e da pochi passi spiazza il portiere avversario calciando di piatto sinistro. Il gol che chiude la partita arriva su crosso rasoterra dalla fascia mancina, velo di de Jog che lascia passare il pallone e dall'altra parte Perisic segna con un tiro a incrociare.

- Con questa tripletta Perisic sale adove le ha giocate quasi tutte e spesso da titolare. E' uno dei giocatori-chiave nel 4-3-3 di Peter Bosz, gioca largo a destra nel tridente e quella di ieri è la terza partita consecutiva nella quale va in gol. Ieri sera è diventato il secondo 36enne a fare una tripletta in Eredivisie negli ultimi quarant'anni dopo Dirk Kuyt, il quinto di sempre.- La vittoria sul Fortuna ha permesso al Psv di accorciare la distanza sull'Ajax che nelle ultime due partite ha perso con l'Utrecht e pareggiato con lo Sparta Rotterdam:, e nella prossima partita in programma domenica 11 maggio alle 14.30 Perisic e compagni affronteranno il Feyenoord.