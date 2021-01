La FIFA ha sospeso la squalifica di 10 settimane comminata a Kieran Trippier per aver scommesso sul proprio trasferimento tramite un intermediario, utilizzando informazioni riservate. Questo consente al nazionale inglese di giocare per il proprio club, l'Atletico Madrid, in attesa dell'appello.



Trippier, 30 anni, era stato escluso da qualsiasi attività calcistica dalla Federcalcio inglese la scorsa settimana.



Come si legge sull'Ansa, la decisione della FIFA gli permette di tornare in campo agli ordini di Diego Simeone fino a quando sarà celebrato l'appello.



Oltre alll'esclusione fino al 28 febbraio, la FA gli ha inflitto una multa di 70.000 sterline (94.000 euro), dopo averlo giudicato colpevole delle accuse riguardanti il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico. Trippier può quindi essere schierato nell'andata degli ottavi di Champions League con il Chelsea del 23 febbraio.