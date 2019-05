Secondo quanto riporta Tuttosport, Kieran Trippier non è convinto della destinazione Napoli. Inter e Juve si sono interessate al calciatore per il quale il Tottenham ha chiesto in cambio al Napoli Amadou Diawara. La volontà dell'inglese, tuttavia, potrebbe essere quella di non approdare al San Paolo anche se la moglie ha visitato la città di Napoli proprio negli scorsi giorni. Per lui è già partita la corsa a tre in Serie A.