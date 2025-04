Tripudio Avellino, dopo 7 anni è Serie B! Il goal più bello del "Pitone" Biancolino

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Svestiti i panni del centravanti e indossati quelli dell'allenatore della prima squadra – dopo la trafila nel settore giovanile –nella trasferta di Potenza, campo utilizzato dal Sorrento in questa travagliata stagione di Serie C (e rimasto tale nonostante la richiesta di giocare a Frosinone per garantire una partecipazione maggiore dei propri sostenitori), e nel derby campano è arrivato un x-x che fa riesplodere la festa ad Avellinodall'ultima partecipazione al campionato cadetto.La stagione 2017/2018 è quella che sancisce infatti la caduta all'inferno dei “verdi”, che falliscono e devono ripartire dai dilettanti per risalire. Il 2019/2020 è quella del ritorno tra i professionisti e finalmente, dopo quattro tentativi falliti (con due secondi posti ed un quarto posto in classifica), il lungo inseguimento all'obiettivo può definirsi concluso., arresosi soltanto una settimana fa con la sconfitta interna contro il Benevento, squadra che tra l'altro aveva guidato il torneo fino al crollo di gennaio.– smaltita la partenza ad handicap con Michele Pazienza in panchina, 3 pareggi e 2 ko nelle prime 5 –Pur potendo contare su un organico di caratura superiore, in una bagarre di quel tipo, in pochi forse avrebbero creduto che la situazione potesse completamente capovolgersi. Tra questi c'era sicuramente il “Pitone” Biancolino.dei suoi (unica sconfitta peraltro con lui allenatore, ossia dalla sesta giornata) – che ad inizio gennaio erano incappati in due pari consecutivi contro Giugliano e Audace –La doppia esclusione, a campionato in corso, priva i ragazzi di mister Raffaele di punti molto importanti che riducono in poche settimane il margine di vantaggio da 5 punti ad uno soltanto. Il resto è storia recente. Trascinati da un attacco fuori dalla media, guidato dall'uomo della riscossa(14 goal) e completato a gennaio da un altro pezzo da novanta come, che va ad aggiungersi ad altri professionisti della categoria come Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Frascatore e Sounas.E poi c'è lui, RaffaeleResterà per sempre nella storia come il secondo miglior marcatore dell'Avellino dietro soltanto a Gigi Castaldo, ma con l'ultima impresa, la prima da allenatore, da oggi il suo nome si lega indissolubilmente ai Lupi dell'Irpinia.