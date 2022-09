Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull'Inter: "Concediamoci questa goduria che durerà una settimana, poi ci sarà da pensare al Verona. Meravigliosa reazione all’inopinato gol su punizione. Sono colpi da campione che in una squadra come l’Inter si sprecano, ma l’Udinese non meritava di stare sotto. La squadra reagisce e non è la prima volta, ci crede e vuole ogni volta portare a casa i tre punti. I nostri giocatori hanno sempre agito per vincere. In altre annate eravamo più timorosi, ora invece aggrediamo in ogni parte del campo. Questo è merito di Andrea Sottil, ma i giocatori sono grandi".



APPROCCIO - "L'Udinese voleva vincere, anche Beto ha incitato la curva ad alzare il volume. Essere primi, anche se temporaneamente, è una sensazione bellissima, voglio goderne con la proprietà perché i Pozzo portano tanta passione, e con il pubblico che è straordinario. Si è sentito il fattore campo, la squadra è stata trascinata e ha trascinato i tifosi. Questa sintonia è bellissima e speriamo duri il più possibile".



MERCATO - "Tutti i giocatori arrivati avevano grandissima qualità, poi ci sono delle tempistiche di ambientamento che sono state saltate, ma il lavoro di Sottil e del preparatore atletico crea un contesto virtuoso. Success, ad esempio, ha guadagnato un corner con il cuore e ha messo il presupposto per il gol del 2-1. Arslan ha segnato da subentrato. Dovremo valutare ogni domenica".