Tornare al gol dopo quasi un mese, convincere il proprio mister e incidere ancora. Sono questi gli obiettivi rispettivamente di Kylian Mbappé, Paulo Dybala e Joaquin Correa nel penultimo turno della fase a girone di Champions League. L’attaccante francese non ha ancora segnato in questa edizione della competizione internazionale e in Ligue 1 manca l’appuntamento dal 20 settembre scorso a Nizza, ma, come riporta Agipronews, i bookmaker credono in una buona prestazione nella sfida contro il Manchester United. Secondo gli analisti anche i due argentini saranno i protagonisti nelle rispettive partite, Dybala allo Juventus Stadium contro la Dynamo Kiev e Correa al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia. Ma cosa hanno in comune questi calciatori? Nel caso in cui segnassero tutti e 3, la giocata dei trader pagherebbe 30 volte la posta.