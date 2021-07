Come potete notare dalle convocazioni di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera a Monza per il Trofeo Berlusconi, rispetto all'amichevole della scorsa settimana contro il Cesena la Juventus ritrova dei big come De Ligt e Szczesny, e un giocatore come Luca Pellegrini che prima non era ancora in condizione. Però, oltre a lasciare per il momento a riposo Dybala, Ronaldo, Bentancur e Morata, la Juve è costretta a fare a meno di McKennie, che deve ancora recuperare completamente dalla forte botta rimediata proprio contro il Cesena.