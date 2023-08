Monza-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5) è una partita valevole per il primo trofeo Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre, morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. Palladino prova Gagliardini a centrocampo con l'ex rossonero Pessina, mentre fa partire dalla panchina gli altri due rinforzi arrivati dall'Inter: D'Ambrosio e Carboni.



QUI MILAN - Pioli deve fare a meno degli infortunati Bennacer, Calabria, Saelemaekers e Messias. Ancora fuori rosa Origi, sul mercato in uscita così come Ballo-Touré, Lazetic e De Ketelaere. Riflettori puntati sui nuovi acquisti Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic (titolari) oltre a Musah, Chukwueze, Romero e Okafor che partono dalla panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari; Maric. All. Palladino.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.