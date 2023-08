Primo vero assaggio di Serie A per ildi Stefanocontro ildi Raffaele, sorpresa dello scorso campionato, dopo la tournée negli Stati Uniti e le amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.all'U-Power Stadium della città brianzola va in scenaex presidente di entrambe le squadre, deceduto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni e dominatore di Italia ed Europa per quasi 30 anni con il Diavolo. Sold out per la sfida, che rappresenta una delle ultime amichevoli estive per entrambe prima della nuova stagione, in occasione dell'ultima annata vinta due volte dal Milan: la formazione di Pioli esordirà in campionato contro il Bologna, mentre quella di Palladino sarà in trasferta a San Siro ma contro l'Inter.- Il tecnico rossonero partirà con i nuovi acquisti Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic nell'undici iniziale, nella ripresa faranno il loro esordio Musah, Okafor e Chukwueze, mentre deve fare a meno degli infortunati Bennacer, Calabria, Saelemaekers e Messias. Ancora fuori rosa Origi, sul mercato in uscita così come Ballo-Touré, Lazetic e De Ketelaere. Palladino prova Gagliardini a centrocampo con l'ex rossonero Pessina, mentre fa partire dalla panchina l'altro rinforzo arrivato dall'Inter, D'Ambrosio. Per il Milan poi previste altre tre amichevoli, domani, sabato e domenica, a Milanello contro Trento, i tunisini dell'Etoile du Sahel e Novara.Di Gregorio; Carboni, Bettella, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Colpani; Maric. All. Palladino.Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.