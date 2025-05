Trofeo Dossena, premiato Brescianini: "Sogno il Mondiale con l'Italia". Riconoscimenti per Carnevali e Amelia

Nella cornice elegante del Teatro San Domenico, cuore culturale della città di Crema, si è svolta una serata all’insegna del talento e della memoria sportiva: ilcon una parata di stelle del calcio italiano. Tra i protagonistiIl centrocampista dell’Atalanta ha ricevuto l’ambito riconoscimento che premia ogni anno uno dei talenti emergenti che ha calcato il palcoscenico del prestigioso torneo giovanile. Un premio speciale per Brescianini, che proprio al Dossena mosse i primi passi con la Primavera del Milan nel 2017: “Sono onorato di tornare qui – ha dichiarato emozionato sul palco – Questo è stato uno dei miei primi tornei importanti, porterò sempre con me il ricordo di quell’esperienza. Ai ragazzi che parteciperanno ora auguro di seguire la loro passione: il lavoro e l’impegno costante fanno la differenza”.Brescianini, oggi tra i protagonisti della mediana nerazzurra, ha raccontato anche il suo presente a Bergamo: “All’Atalanta ho trovato un ambiente ideale, non potevo chiedere di meglio. De Roon è un esempio per noi giovani, una guida in campo e fuori”. Non ha nascosto i sogni per il futuro: “Il”.L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del calcio italiano, tra cui, Amministratore Delegato del Sassuolo, fresco di promozione in Serie A, e, ex portiere del Milan e campione del mondo nel 2006, oggi allenatore del Sondrio. Tutti riuniti per celebrare il Dossena, un torneo che da quasi mezzo secolo rappresenta un trampolino di lancio per giovani calciatori provenienti da ogni parte del mondo. Il Trofeo Dossena prenderà ufficialmente il via domenica 1° giugno, con la finalissima in programma il 7 giugno allo stadio Voltini.