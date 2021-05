Intervistato da Gr Parlamento, il patron di Pirelli (confermato come uno degli sponsor dell'Inter per le prossime stagioni), nonché grande tifoso nerazzurro, ha parlato dell'attuale situazione societaria e del futuro del club che dovrà ripartire da Conte."Usciamo in un momento positivo con la squadra che ha raggiunto tutti gli obiettivi ma dopo 26 anni il legame rimane. Una bella avventura che finisce bene. La prima soddisfazione è la vittoria, quello passa davanti a tutto il resto. Poi una piccola soddisfazione per aver battuto l'avversario di sempre".. Questo finanziamento è una buona notizia per la squadra e per tutti i tifosi. La cosa buona cosa è che qualunque cosa facciano la faranno non sotto una pressione finanziaria superata. Questa è una buona notizia"."Steven Zhang ha dimostrato di essere un ragazzo molto capace e molto serio, scegliendo le persone giuste pur con una esperienza quasi nulla del calcio italiano. Ha ascoltato, ha saputo scegliere e decidere. Un ragazzo di grandissima qualità che va apprezzato per l'impegno con cui ha seguito l'Inter con grande determinazione e passione sincera","Nel mondo del calcio fare delle previsioni si corre il rischio di essere smentiti dopo poche ore, quello che conta è che ci sia una vera possibilità di conferma.. Abbiamo due obiettivi davanti a noi: la Champions League al di là del campionato e la seconda stella. Credo questo sia sufficiente per dare motivazioni a Conte, inoltre per la stessa azienda averlo sarebbe fondamentale. Sta a loro trovare il punto di equilibrio"."Questa squadra è stata costruita per essere solida, partita da una difesa molto forte e creando un attacco particolare mettendo insieme Lukaku e Lautaro. Una scelta di grande intelligenza calcistica. Anche il recupero di Eriksen ha permesso di ottenere questi risultati"."Sono molto contento, darà più sapore al campionato. Ha delle qualità professionali e individuali, un grande attore del mondo del calcio. Arricchisce il calcio italiano".