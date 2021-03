Marco Tronchetti Provera, ad della Pirelli, parla a Sky Sport del duello tra Inter e Milan in campionato: "Il calcio divide nel weekend, durante le partite. Poi lascia un argomento in comune. Poi se andiamo meglio di loro siamo contenti, ma alla fine la buona notizia è che le due milanesi sono in testa. Abbiamo impiegato qualche settimana ad avvicinarli".