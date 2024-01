Troost-Ekong: 'Futuro di nuovo in Serie A? Magari...'

Willian Troost-Eking, difensore della Nigeria e del PAOK, non chiude al ritorno in Serie A.



Intervistato da Kura Tawila al termine della sfida tra le Super Eagles e la Guinea Equatoriale, gara inaugurale della Coppa d’Africa per Osimhen e compagni, terminata 1-1, il calciatore ha parlato della sua esperienza in Serie A:



“La mia esperienza in Serie A mi ha aiutato tanto nel diventare un leader di queata nazionale. Quando sono arrivato in Italia avevo 24 anni e il mio obiettivo era crescere nel mio ruolo. La Serie A è uno dei migliori campionati per i difensori per crescere nel proprio ruolo. Sono davvero riconoscente a Udinese e Salernitana per avermi dato una chance. Magari in futuro potrò tornare di nuovo in Italia…”.