È una strana campagna elettorale quella che si sta svolgendo in Serbia con vista sul voto per il rinnovo del parlamento fissato per il 17 dicembre. Si svolge con l'inaugurazione di stadi di calcio in giro per il Paese: ben tre nello scorso weekend, colansioso di prendersi il bagno di folla e il consenso facile. Pare che il tour sia disegnato per promuovere non già se stesso ma il figlio, pronto a lanciarsi in politica come il genitore. Quella del capo di stato serbo è una scelta che perpetua la fusione fra calcio e politica, ciò che da queste parti è un mix inscindibile. Ma l'elemento che più di tutti spicca in questo quadretto è la presenza di un altro presidente:(nonostante sia sloveno è tifoso del Partizan Belgrado, dal tempo in cui esisteva la Jugoslavia unita) ma soprattutto a questo capo di stato della Serbia., giocata ieri sera e terminata con un pareggio (2-2) che ha dato alla squadra allenata dal commissario tecnico Dragan Stojkovic la qualificazione alla fase finale degli Europei. Ma come riferiscono i media serbi,durante lo scorso weekend, quelli di Zaječar e Leskovac Non ha fatto in tempo a esserci pure a Loznica, ma pazienza. In compenso, è stata segnalata la presenza a una delle inaugurazioni da parte di Zoran Janković, sindaco di Lubiana e dunque connazionale di Ćeferin. A fare cosa? Mistero.Ma quale effettivamente sia stata la presenza delle medesime comunità locali alle inaugurazioni, non è facile da decifrare. Le cronache riferiscono che a popolare le celebrazioni fossero soprattutto militanti del Partito progressista serbo, la formazione del presidente Vučić, che è stato circondato anche da manifestazioni canore e artistiche tali da far ricordare a qualcuno i modi del vecchio stato comunista. C'è stato invece chi ha raccolto le lamentele di cittadini rimasti anonimi e pronti a stigmatizzare che quelle comunità avrebbero bisogno di ben altro, rispetto agli stadi. Ma si sa,