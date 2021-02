la Direction Technique National (DTN),(FFF), in una ricerca i cui risultati sono stati divulgati oggi dal quotidiano L'Equipe. I club della Ligue 1 e della Ligue 2 hanno troppi calciatori in rosa, ma non soltanto loro. Perché) i risultati non si discostano più di tanto. E smascheranoUna pantomima che si ripete stagione dopo stagione, ma che adesso pare oltrepassare limiti di sostenibilità non soltanto economica. Gestire rose ipertrofiche provoca problemi anche tecnici e relazionali. Quasi un disastro gestionale programmato, cui però non si riesce a porre un argine.. Come a dire che, quando c'è da fare il classico test titolari contro riserve, almeno 12 calciatori devono rimanere a guardare e aspettare il loro turno. Né il Ligue 2 i numeri sono di molto inferiori: 547 calciatori con una media di 27,35 per squadra.Una percentuale che sale al 90% se si passa a prendere in considerazione i 16 calciatori maggiormente impiegati., nonostante l'allargamento da 3 a 5 del numero di sostituzioni consentite a partire dall'ultimo scorcio della stagione 2019-20.Che è una sommatoria, non un dato individuale.Per l'esattezza, il grafico presentato dal sito dell'Equipe parla di 0,1% in Premier League, 0,3% in Bundesliga, 0,4% in Liga e 0,8% in Serie A.Va aggiunto che, tornando al caso francese, in questa prima stagione dopo il Covid non pare essersi registrata la decisa e necessaria inversione di tendenza. I dati riferiscono che il Saint Etienne ha in rosa 36 calciatori, seguito da Monaco, Nizza e Paris Saint Germain con 30. Sarà molto difficile rientrare entro parametri di compatibilità.@pippoevai