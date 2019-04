Gianluigi Buffon è finito nel mirino della stampa francese. In particolare, il quotidiano Le Parisien ha posto l'accento sul rendimento dell'ex portiere della Juventus nelle ultime settimane e su alcuni errori commessi che avrebbero spinto la dirigenza del Paris Saint Germain a riconsiderare il suo futuro. La scorsa estate Buffon ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione per un'altra stagione, ma le imprecisioni mostrate nell'ottavo di finale di Champions League contro il Manchester United e nei match di Ligue 1 con Saint-Etienne e Strasburgo hanno sollevato qualche dubbio.



A questo va aggiunto il fatto che il Paris Saint Germain stia valutando la possibilità di affidarsi a un altro nuovo portiere, col nome dello spagnolo David de Gea in cima alla lista delle preferenze. Buffon, che ha compiuto 41 anni lo scorso 28 gennaio, ha disputato in questa stagione 21 partite, nelle quali ha incassato 15 reti e tenuto la porta imbattuta in 9 occasioni.