Gentile Procuratore,mio figlio è un classe 2004 che inspiegabilmente non trova spazio in campionato nonostante sia un ragazzo attenzionato da diversi club di serie A o, almeno, lo è stato fino a pochi mesi fa. Ora giocando solo scampoli di partita temo che perderà l'occasione di fare l'auspicato salto di categoria. Il vero problema è che al suo posto il club "deve" far giocare uno straniero comprato in estate. La mia domanda quindi è la seguente: perché in Italia arrivano così tanti stranieri che vanno a togliere il posto ai nostri ragazzi? Ho sentito dire che in Inghilterra ci sono norme che vietano di ingaggiare gli stranieri a meno che non siano nettamente superiori ai ragazzi inglesi: perché non copiamo il loro sistema? Un papà preoccupato di VareseSolo gli addetti ai lavori (dirigenti e procuratori) la conoscono perfettamente, la verità! Ed è questa:Se una società di serie A chiede a una di B di acquistare il cartellino di un loro calciatore del 2004 (che sia ovviamente molto promettente), si sentirà rispondere che quel giocatore è praticamente incedibile a meno che non venga sborsato quasi un milioncino (di euro). Ed ecco che gli osservatori delle stesse società di serie A vengono puntualmente inviati a fare scouting all’estero alla ricerca di quei calciatori che in Italia potrebbero arrivare a prezzi decisamente più bassi e quindi vantaggiosi.. Nessun calciatore di età inferiore a 18 anni di Federazione estera può essere tesserato dai club inglesi (salvo alcune eccezioni meritocratiche come le presenze in nazionale) e solo 3 calciatori stranieri di età inferiore a 21 anni possono essere ingaggiati in una finestra di mercato (max 6 a stagione). A tutto si aggiunga l'obbligo di ottenere un permesso di lavoro nel Regno Unito, non facile da conquistare!come arginare l'annoso problema dei troppi calciatori (minorenni e maggiorenni) stranieri nel nostro campionato?