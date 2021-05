IL TABELLINO

Dal 3-0 alla Juventus al 7-0 al TorinoUna squadra da 10 come i gol realizzati in tre sere, senza subirne nemmeno uno. Per opposti motivi, i fantasma granata scivolano pericolosamente in zona retrocessione, anche pera cominciare da capitan, pensando alla prossima gara forse decisiva contro lo Spezia. Chi va in campo, però, offre, con l’unica eccezione della vittima Sirigu, troppo solo per opporsi agli scatenati Diaz, Hernandez e Rebic.- Pioli non può più contare su, che ha finito in anticipo il campionato per nuovi problemi fisici, mNon ci sono attaccanti di ruolo, perché Mandzukic è ancora in panchina e cosìsi deve adattare a occupare il posto di Ibrahimovic, esaltandosi nella ripresa conCome tante altre volte quest’anno, anche senza Ibrahimovic,sicuro in mezzo al campo dove Kessie sale in cattedra al fianco di Bennacer e pericoloso davanti, sia sulle fasce grazie soprattutto asia al centro grazie alla velocità di Diaz, più incisivo di Calhanoglu. E siccome il Torino sbanda pericolosamente dietro dove Bremer, Lyanco e Buongiorno lasciano troppi spazi,Come tre sere prima, sempre a Torino, a pochi chilometri di distanza,che ripaga la fiducia, per la verità un po’ troppo tardiva di Pioli, avviando l’azione del primo gol. Il piccolo centrocampista spagnolo parte dalla destra e si accentra servendo Theo Hernandez sulla sinistra che da fuori fa partire un terrificante sinistro sul quale Sirigu non può fare nulla.Sbloccato lo 0-0, i rossoneri potrebbero raddoppiare subito con un colpo di testa dello scatenato Kessie deviato da Sirigu sui piedi di Castillejo che però calcia malissimo colpendo il palo da ottima posizione.Nemmeno questo nuovo spavento scuote il Torino privo di capitan Belotti, sostituito da Bonazzoli al fianco di Zaza. Sche al 25’ ottiene giustamente il 2-0. Castillejo, lanciato in area di rigore sulla destra, viene atterrato da Lyanco e dal dischetto questa volta Kessie non sbaglia come contro la Juventus, quando fallì proprio la trasformazione del raddoppio.Colpito e affondato,con un retropassaggio. L’attaccante, forse sorpreso per l’inedito regalo, non trova il tempo per battere, bravo a respingere la conclusione successiva di Bremer. Senza nemmeno la fiammella della speranza che si sarebbe riaccesa grazie a un gol, il Torino crolla definitivamente nella ripresa quandoIncassato il terzo gol, Nicola opera tre cambi togliendo i deludenti Baselli, Linetty e Rodriguez,Potrebbe bastare così, ma il Milan non si ferma e lo scatenato Hernandez riesce persino a firmare un gol con un delizioso pallonetto da grande attaccante, il settimo per lui in campionato. È il 4-0 e non è finita nemmeno stavolta perchéappena entrato al posto di Diaz, liberache si toglie la soddisfazione di infilare in rete il pallone del facile 5-0. Siccome l’appetito vien mangiando, pensando al Milan, oppure al peggio non c’è mai fine, pensando al Torino,che invece di cercare il tiro smarca al centro Rebic, freddo nel tocco del 6-0. E sempre lui,segnando di ginocchio il gol di uno storico 7-0. E stavolta è davvero finita.Torino-Milan 0-7 (primo tempo 0-2)Marcatori: 19’ p.t. Hernandez (M), 26’ p.t. Kessie rig. (M), 5’ s.t. Diaz (M), 17’ s.t. Hernandez (M), 23’ s.t. Rebic (M), 27’ s.t. Rebic (M), 34’ s.t. Rebic (M)Assist: 19’ p.t. Diaz (M), 5’ s.t. Kessié (M), 17’ s.t. Rebic (M), 23’ s.t. Krunic (M), 27’ s.t. Leao (M), 34’ s.t. Rebic (M)Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli (11’ s.t. Verdi), Mandragora, Linetty (11’ s.t. Rincon), Rodriguez (11’ s.t. Ansaldi); Zaza, Bonazzoli. All. NicolaMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez (24’ s.t. Dalot); Bennacer (1’ s.t. Meité), Kessie; Castillejo, Diaz (18’ s.t. Krunic), Calhanoglu (24’ s.t. Leao); Rebic (38’ s.t. Mandzukic). All. PioliArbitro: Guida di Torre AnnunziataAmmoniti: 41’ p.t. Bennacer (M), 44’ p.t. Baselli (T), 3’ s.t. Linetty (T)