Truffa aggravata nei confronti di un ente pubblico, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e turbata libertà degli incanti: sono queste le accuse rivolte a Gigi Fresco: proprietario, presidente e allenatore della Virtus Verona. Dopo oltre due anni di indagini, la Guardia di Finanza gli contesta irregolarità relative all'attività di ospitalità per 700 migranti: le anomalie sono state riscontrate nelle procedure di partecipazione ai bandi per il servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in provincia negli anni 2016, 2017 e 2018. In particolare la contestazione riguarda una somma complessiva di 12.242.711 euro.



Fresco ha dichiarato che presto chiarirà tutto, dimostrando la totale correttezza delle procedure utilizzate. A sua volta la Virtus Verona ha comunicato: "Ci preme sottolineare come la società sia estranea alla vicenda e non sia stata attinta da alcun provvedimento giudiziario".