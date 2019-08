Guerra delle valute tra Cina e Stati Uniti. In risposta ai dazi imposti da Washington, Pechino ha svalutato la propria moneta fino a superare la barriera politico-psicologica di sette renminbi per un dollaro. L'amministrazione Trump ha ufficialmente definito la "Cina manipolatrice valutaria", come non succedeva da 25 anni. Inevitabili conseguenze anche per l'Europa.