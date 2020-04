"Perché non lasciamo che i coronavirus inondi il Paese?". Sarebbe stata questa la domanda che, secondo fonti citate dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe rivolto all'immunologo Anthony Fauci durante una delle prime riunioni della task force della Casa Bianca contro il coronavirus.



"Signor presidente, morirebbe moltissima gente", avrebbe risposto il principale esperto di malattie infettive della nazione. Secondo il Wp, riporta Repubblica, il direttore National Institute of Allergy and Infectious Diseases all'inizio non aveva neanche capito cosa il presidente intendesse dicendo di lasciare che il virus "inondasse" il Paese.