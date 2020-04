Attraverso vari tweet, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il sindaco di New York, Cuomo e l'intera Cina: "Il goverantore Cuomo dovrebbe trascorrere più tempo 'facendo' e meno 'lamentandosi'. Vada fuori e faccia il suo lavoro. Basta parlare! Abbiamo costruito migliaia di letti d'ospedale di cui non avete bisogno, abbiamo dato un ampio numero di ventilatori che dovreste avere, e vi abbiamo aiutato mostrandovi cosa dovreste fare. Inoltre abbiamo dato più soldi, aiuto e personale a New York che a ogni altro stato. I vostri numeri non sono buoni. Meno chiacchiere e più fatti!".



SULLA CINA - "Hanno raddoppiato il contagio dei morti dovuti al nemico invisibile. Sono ancora molti di più e sicuramente più di quelli degli USA".