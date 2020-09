A meno diore dal confronto tv tra Joee Donald(alle 21.00 ora americana alle 3.00 in Italia) dal Regno Unito arriva una clamorosa inchiesta.Come riportano i giornalisti di Channel 4,, nel 2016,. Grazie alla società britannica, costretta a chiudere nel 2018 dopo lo scandalo Facebook, l’attuale presidente americano sarebbe riuscito a ottenere una profilazione di massa di quasi tutto l’elettorato americano., con ampie ombre sulla liceità della raccolta dei dati.Lo staff del tycoon americano, guidato da Steve, vice presidente all’epoca proprio di Cambridge Analytica, raccolti i dati in cluster e ottenuti i profili di preferenza dei cittadini, avrebbe iniziato a produrre contenuti via social volti a screditare l’immagine dell’altro candidato, Hillary, nei confronti proprio della comunità nera.Il risultato delle elezioni del 2016 sorprese tutti, la capacità didi recuperare voti anche in stati dove la sua sconfitta sembrava cosa certa fu strabiliante. Tra questi: Michigan, Florida e Georgia, dove lo scarto di voti tra i candidati fu bassissimo.Nei cluster però erano proprio i cittadini di colore ad essere sotto i riflettori. Questi rappresentavano la fetta maggiore dei dati raccolti anche in stati come il, dove gli elettori neri erano poco più del 5% dell’elettorato totale, ma nel file rappresentavano ilAl di là delle inchieste, di certo rimangono le statistiche ufficiali e indicano che durante quell’elezione 2 milioni di afroamericani che votarono per Obama nel 2012, non si presentarono alle urne nel 2016. Stanotte assisteremo al primo match tra, una sfida che si preannuncia dura e senza esclusioni di colpi. Novanta minuti, senza nessun fact-checking in tempo reale, moderati dal conduttore FOX Chris Wallace.