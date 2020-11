Sarà infatti il democratico Joea guidare il paese nei quattro anni a seguire, dove lo attenderà l’arduo compito di ricucire un paese mai così diviso. Divisione appurata anche dai capovolgimenti di fronte, in termini di preferenze elettorali, da parte di vari stati o semplici sub-culture (che sappiamo bene come in America siano rilevanti e massicce)., per esempio, si sono ribellati al(?) individuato in, votando in blocco per Donald. Viceversa, clamorosamente possiamo dirlo,. Tra questi spicca lache solo quattro anni fa aveva, contro ogni pronostico, di fatto consegnato le chiavi della Casa bianca al tycoon e che oggi si rivela essere ancora decisiva, anche dall’alto dei suoi venti grandi elettori, ma in direzione opposta (come da tradizione, comunque)., l’emergenza covid ha cambiato le abitudini di tutto il mondo e le elezioni americane non sono rimaste esenti da questi mutamenti, soprattutto in una nazione che sposta potenzialmente 150 milioni di aventi diritto al voto e che ha dovuto, per forza di cose, rispolverare del tutto un metodo di voto alternativo:, ma su questo abbiamo già parlato, ossia di quanto i due candidati si siano posti in maniera decisamente diversa nei loro comizi. Trump in barba alle norme covid, Biden ligio al dovere, è un dato di fatto.Tornando allaè noto come un'eventuale vittoria di Trump sarebbe dovuta passare quasi per forza da lì, basti pensare all’ultima chiamata tattica del tycoon circa il, la tecnica di estrazione di gas naturale che prevede la frantumazione idraulica delle rocce, e che da tempo i movimenti ambientalisti chiedono di fermare per le sue conseguenze sul pianeta., che dà lavoro a un numero di persone compreso tra le 20 e le 50mila, a seconda delle stime (Trump dice che sono quasi un milione, mentendo). L, anche se non è così: la proposta di Biden è vietare i nuovi permessi sui terreni federali, che non sono quelli su cui si basa l’industria in Pennsylvania. Questa rincorsa alla Pennsylvania che invece non serviva allo sfidante democratico, forte di un vantaggio nei sondaggi che gli permetteva di non ritenerlo un. Proprio questo “peso” diverso dello stato ha portato non poche polemiche, da una parte Biden che accusava la lentezza, seppur giustificata visto il voto postale, dello scrutinio dall’altra Trump che, a scrutinio ancora aperto, sosteneva uno “scippo” clamoroso della vittoria e invocava lo stop allo scrutinio postale (quello in presenza andava bene). Meglio ancora ha fatto Trump con il suo staff quest’oggi, a sconfitta materializzata: ha fatto causa al segretario di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar, con l'accusa che il sistema di conteggio dei voti per posta è stato "meno rigoroso di quello dei voti in persona".Intanto il ministro della, William, ha autorizzato il Dipartimento a indagare su "accuse rilevanti" di frode elettorale. IMinacce di denunce, di processi e di nuovo conteggio dei voti che ci lasciano un Donald Trump alla fine del ballo, formalmente ancora in carica ma ormai privo di qualsiasi, concreto e veritiero, appiglio per evitare, politicamente parlando, la fine del cigno.