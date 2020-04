Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non ha dubbi: "L'America ha bisogno e deve riavere i suoi sport. Dobbiamo riprenderci i nostri sport. Sono stanco di guardare le partite di baseball di 14 anni fa. In realta' ho avuto troppo poco tempo per guardarle, ma e' uno degli sport che mi manca. In questo periodo sto sentendo i leader delle varie discipline per capire come ripartire".