Axel Tuanzebe è seguito molto da vicino dal Napoli come sostituto di Manolas. Il difensore è di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito all'Aston Villa, dove però il tecnico Steven Gerrard non gli riserva tanto spazio. Lo stesso ex capitano del Liverpool, Gerrard, ha parlato della questione:



"Il futuro è nelle mani di Axel e del Manchester United. Noi lo vogliamo qui, ci piacerebbe tenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino a fine stagione, vogliamo andare oltre. Speriamo solo di avere questa opportunità. Vorremmo comunque che restasse almeno fino alla fine di questa stagione. Lui farà la sua scelta. Dipenderà ovviamente dal Manchester United la cui decisione tutti dovremo rispettare. Spero che voglia far parte del nostro gruppo. I suoi livelli di leadership e in allenamento sono stati molto importanti e sta lavorando sodo per giocare".