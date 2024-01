Tuchel al Barcellona per il dopo Xavi? Il Bayern Monaco smentisce: 'Non accettiamo notizie non fattuali'

Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund: "Werden solche unsachlichen Aussagen nicht mehr akzeptieren"



Sarà un'estate caldissima per le panchine delle big d'Europa. Dopo l'annuncio di Jurgen Klopp, che lascerà il Liverpool a fine stagione, è arrivato quello di Xavi, ai saluti con il Barcellona nei prossimi mesi. E chi sostituirà il tecnico dei catalani?- Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è anche quello di, oggi alla guida del, ma dalla Baviera è arrivata una smentita secca.- Il Bayern infatti ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, nel quale il club bavarese si è esposto sulla vicenda: "Il nostro allenatore Thomas Tuchel è stato richiesto dai tifosi domenica come parte di una visita di un fan club a proposito della sua carriera da tecnico e delle sue precedenti esperienze tra Paris Saint-Germain e Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni su questo nella chiacchierata. Ha risposto anche a generiche domande sulla Spagna come paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come è stato falsamente affermato in seguito. Non accetteremo ancora notizie non fattuali e dirette contro il nostro tecnico, che arrivano sempre dalla stessa fonte", recita la nota firmata dal CEOe dal direttore sportivo