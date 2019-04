Deluso e arrabbiato per la sconfitta rimediata ai calci di rigore nella finale di Coppa di Lega contro il Rennes, l'allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel ha avuto parole dure contro la sua squadra nell'immediato post partita attaccando l'atteggiamento mentale che ha portato al ko e che è una costante di questa stagione: "Ormai è chiaro che siamo fragili di testa. Manca sempre la cattivera per cercare di chiudere i conti. Futuro? Bisogna riflettere sempre, è presto per fare un bilancio, ma con questi risultati non possiamo essere soddisfatti".