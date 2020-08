. Un atteggiamento inutilmente borioso, un peccato di superbia che, come hanno insegnato i greci, contempla la nemesi, la dea che amministra la giustizia punendo i malvagi., che sarebbe stato esonerato se avesse perso con l’Atalanta,, con i fenomeni che si sono sacrificati come i gregari. A segno non è andata nessuna delle stelle del firmamento parigino, ma Marquinhos, Di Maria e Bernat.La squadra di Nagelsmann propone un 3-4-2-1, mentre Tuchel schiera un 4-3-3 con Mbappé a destra, Neymar attaccante centrale e Di Maria a sinistra. Fuori Icardi e in panchina anche Verratti (entrerà a meno di dieci minuti dalla fine) per testarlo dopo l’infortunio al polpaccio.Primo gol dopo appena dodici minuti. Punizione dalla trequarti sinistra battuta da Di Maria, Marquinhos salta in mezzo ai difensori del Lipsia e fa 1-0. Poco prima, però, c’era stato un assaggio di quanto possano fare insieme Mbappé (assist sulla profondità) e Neymar (tiro in diagonale che soffia sul palo)., così da permettere all’avversario di avere sempre un uomo libero su cui scaricare il giro palla. Tuttavia su un’azione quasi fuori contesto - perchè unica e mai più ripetuta - il Lipsia va vicino ad un pareggio del tutto immeritato. Dani Olmo lancia Laimer sulla destra, l’esterno controlla palla, si libera della marcatura avversaria e mette al centro dove Poulsen si stacca per colpire al volo. Palla fuori di pochissimo.Nonostante sia un caso, i campioni del Psg si scuotono. Percepiscono che basta un nulla per rimettere in corsa l’avversario e decidono di spendersi in proprio. Prima Neymar spedisce fuori dal centro dell’area e poi, da una punizione che dovrebbe essere un cross, s’inventa un tiro in porta che sorprendee sbatte alla base del palo di sinistra del portiere. Sul quale (non il palo, ma il portiere) ci sarebbero almeno un paio di discorsi da fare. Il primo:(Viviano, tanto per dire il nome di uno svincolato, per me è meglio).Ora (non) si dà il caso che Gulacsi avesse sbagliato fin nei primi minuti di gioco colpendo Neymar, per fortuna ad un braccio, nel tentativo maldestro e tardivo di rinviare (gol annullato giustamente dall’olandese Kuipers). Al 43’, invece, l’errore gli costa caro. Serve un avversario (Ander Herrera) invece di un compagno, la palla viene recuperata e smistata a Neymar che la gioca da funambolo servendo (di tacco) Di Maria: l’argentino, solo in mezzo all’area, controlla di sinistro e tocca di destro. 2-0 e partita assolutamente indirizzata quando all’intervallo mancano due minuti.(destinato a tornare in Italia per riandarsene nuovamente). Poi è ancora e sempre Psg che non fa solo contropiede, ma attacca con molti uomini. Così, prima dell’ora di gioco (57’) la partita viene sigillata da un gol di Bernat (un terzino in area avversaria) su cross di Di Maria (forse il migliore in campo). Sul gol, nato da un’azione insistita di Ander Herrera pesa un mancato intervento di Kuipers (e del Var) per un fallo, lieve ma visibile, ai danni di Upamecano.Finale conquistata, mezzora di controllo (anche della propria fatica) e gioia al triplice fischio.. Esulta anche Leonardo. Il suo Psg è il primo della storia a entrare nella storia. Purché non finisca qui.(3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann (82′ Orban), Upamecano, Mukiele; Laimer (62′ Halstenberg), Sabitzer, Kampl (64′ Adams), Angelino; Dani Olmo (46′ Schick), Nkunku (46′ Forsberg), Poulsen. Allenatore: Nagelsmann(4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes (83′ Draxler), Marquinhos, Herrera (83′ Verratti); Di Maria (87′ Sarabia), Mbappé (86′ Chupo-Moting), Neymar. Allenatore: TuchelRETI: 13′ Marquinhos (P) 42′ Di Maria (P), 56′ Bernat (P)AMMONIZIONI: Kimpembe (P), Laimer, Halstenberg, Poulsen (L)ESPULSIONI: //RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempoSTADIO: Da Luz