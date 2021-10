Thomas Tuchel ha vinto il premio "Allenatore dell'anno" assegnato da Sport Bild. Il tecnico del Chelsea ha rivelato come il club abbia cercato Erling Haaland, prima di optare per Romelu Lukaku: "Abbiamo parlato di lui un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico".



È possibile che venga al Chelsea il prossimo anno o la posizione è ormai occupata da Lukaku?

"Non avrei problemi a parlarne".



Non sarebbe un errore rinunciarvi ora che si attiverà la sua clausola rescissoria?

"Non credo che non fossimo davvero vicini a prenderlo. Ma vediamo cosa succederà nelle prossime settimane".