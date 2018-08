Nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di campionato fra il PSG e l'Angers l'allenatore del club parigino, Thomas Tuchel ha commentato così le voci di mercato attorno al club e la possibile sentenza della Uefa in tema Fair Play Finanziario.



IL MERCATO - "La sentenza? Io spero che il mercato per noi non sia finito. Noi abbiamo bisogno di giocatori e in differenti posizioni (un terzino e un centrocampista ndr.). Ho fiducia nel club e nel direttore sportivo affinchè trovino delle soluzioni. 50 milioni da spendere per un giocatori? Sono tanti soldi, e spenderli è sempre un problema, ma non posso sapere di più".