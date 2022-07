L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è tornato a parlare di Romelu Lukaku nell'intervista concessa a Sky Sports UK: "Era suo desiderio quello di andarsene, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo andare".



Sull'ipotesi di un ritorno al termine del prestito dall'Inter: "Non so quante probabilità ci siano, anche se c'è una possibilità visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere".