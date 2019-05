Thomas Tuchel spaventa il PSG. Intercettato da Sky Sports F1 a margine del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, il tecnico dei parigini ha parlato del futuro di Neymar e Kylian Mbappé: "Ci sono molti rumors, il che vuol dire che abbiamo qualità e talento. Il mio augurio da manager e allenatore è chiaro, voglio che tutti i miei giocatori restino al PSG e restino nel nostro progetto. Il lavoro non è finito, è solo cominciato. Il mio desiderio è chiaro, ma non posso promettere che resteanno perché sarebbe ingenuo e non voglio essere ingenuo in questo lavoro".