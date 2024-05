- tra cui Manuel Neuer, Thomas Muller e Harry Kane -Il tecnico tedesco, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia dell’ultima partita di campionato contro l’Hoffenheim, ha confermato che al termine della stagione”.- il contratto del tecnico 50enne scade a giugno 2025 -Un fatto che per il Bayern - sconfitto dal Bayer Leverkusen nella lotta per la conquista della Bundesliga, battuto dal Lipsia ad agosto in Supercoppa ed eliminato in Coppa di Germania dal Sandhausen, formazione di terza divisione - non si verificava da qualcosa come 12 anni. Nemmeno un ottimo percorso in Champions League, concluso in semifinale dalla controversa sconfitta in extremis per mano del Real Madrid al “Bernabeu”, ha salvato una stagione tra le più deludenti di sempre, nelle quali la fiducia nei confronti dell’ex allenatore di Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Chelsea è stata ripetutamente messa in discussione., i vertici del club dovranno ripartire da capo nell’individuazione del successore di Tuchel. Che, secondo la stampa tedesca, avrebbe posto sul tavolo delle richieste chiare nell’incontro di due giorni fa: oltre ad un prolungamento del contratto, la garanzia di vedere accontentate le sue richieste sul mercato, in particolare l’ingaggio di un nuovo difensore centrale e di un centrocampista davanti alla difesa. Richieste che soltanto lo scorso gennaio non furono accolte del tutto - arrivò Dier dal Tottenham ma non era un piano A - e che compromisero ulteriormente la fiducia reciproca tra le parti.- Con Tuchel destinato all’addio e che torna in auge come ipotesi per la successione dialla guida del Manchester United,- che aveva fatto trapelare nei mesi scorsi la volontà di puntare su un profilo capace di parlare fluentemente l’inglese visti i tanti giocatori stranieri in organico - possono tornare in auge proprio l’ex Ajax (che in Baviera ha già lavorato come vice di Pep Guardiola),k, che lasciò nel 2021 per intraprendere successivamente un’esperienza alla guida della nazionale tedesca, poi conclusasi con l’esonero nel settembre 2023.