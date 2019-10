Torna sulla trattativa che ha tenuto banco per tutta l'estate a Parigi: il caso Neymar. ​Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni del Guardian rivelando il suo faccia a faccia con il campione brasiliano dopo la chiusura della finestra di mercato: "Neymar ha un grande cuore anche se a volte, a vederlo da fuori, non dà questa impressione. Ma vi assicuro che è un bravo ragazzo - ha detto il tecnico tedesco. Chiuso il mercato estivo l'ho preso in disparte e gli ho detto: 'Pensi che il momento difficile sia passato? Ti sbagli perché d'ora in poi te la vedrai solo con me e ti spronerò al massimo. Il peggio deve ancora venire' ".