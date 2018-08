Il Paris Saint Germain sta provando l'assalto a Sami Khedira? L'interesse per il centrocampista della Juventus c'è e la conferma indiretta è arrivata in conferenza stampa dall'allenatore del club parigini, Thomas Tuchel.



L'allenatore tedesco non ha infatti negato i contatti con il centrocampista bianconero, bloccando però ogni possibilità di parlare di mercato: "E’ vero che parlo molto con Khedira. Ma non è stasera che parlerò del mercato. Perché gli parlo? Perché lo conosco da 14 anni…”.