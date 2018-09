Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla della questione portieri in casa parigina, con il dualismo Areola-Buffon. Queste le parole del tedesco a RMC Sport: "Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il numero 1. Viene dal settore giovanile del club. Il Paris Saint-Germain è tutto per lui e vuole mettersi alla prova con questa maglia. Dobbiamo essere orgogliosi di avere giocatori così, abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori che hanno il Psg nell'anima, che incarnano al meglio lo spirito del club".



SU BUFFON - "Gigi è una leggenda, è uno degli idoli di Alphonse. Entrambi i giocatori hanno personalità molto particolari. Sono sicuro che Areola non sarà un buon portiere nonostante Gigi, ma grazie a Gigi".



ANCORA SU BUFFON - ""Buffon non è soltanto un giocatore che magari va in panchina, ma uno che ha una grande influenza sulla squadra. Ha giocato brillantemente contro il Guingamp per esempio, ci ha salvati nel secondo tempo: poi è andato in panchina perché Alphonse ha bisogno di prendere minuti di gioco e Gigi avrebbe il diritto di incrociare le braccia sulla panchina e guardare la partita ... ma non lo sopporta! Lui è sempre presente, comunica con i giocatori, cerca di aiutarmi... e capisci perché è ancora al vertice e ha avuto una carriera del genere".