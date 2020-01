Per la Juve, si complica la pista Leandro Paredes. L'ex Roma, infatti, era il grande obiettivo di gennaio per il centrocampo, reparto in cui sono emersi limiti nel corso della prima parte di stagione. Da un mese Paratici lavorava insieme a Leonardo per uno scambio tra l'argentino ed Emre Can, sempre più ai margini del progetto bianconero. Nella giornata di ieri, però, il tecnico parigino Tuchel ha dichiarato: "Leandro è un uomo chiave del nostro centrocampo. Credo che lui e Cavani resteranno".



L'ALTERNATIVA - Parole chiare, che raffreddano la trattativa di mercato sull'asse Torino-Parigi. I bianconeri, però, non si rassegnano e continuano a cercare soluzioni per la mediana. Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport e rimbalza anche dalla Spagna, la Juve avrebbe messo gli occhi su Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco. L'ex Barcellona è tutt'altro che intoccabile. Anzi, sono due anni che cerca l'addio. Che sia la volta buona?