Le grandi d'Europa si sono rinforzate per tentare il grande assalto alla Champions League. La Juventus con Cristiano Ronaldo, il Barcellona con Vidal e il Manchester City aggiungendo Mahrez a un reparto offensivo di primissimo livello. Il Psg non vuole essere da meno, ecco perché in questi ultimi giorni tenterà di regalare un grande centrocampista al tecnico Tuchel (la strategia potrebbe però cambiare in caso di stangata da parte della Uefa per il Fair Play Finanziario).



RAKITIC PRIMO OBIETTIVO - Il grande obiettivo dei parigini ha un nome e un cognome: Ivan Rakitic. I contatti con il fratello agente procedono spediti da diverse settimane, sul piatto ci sono cifre da far girare la testa e un ruolo da Ambassador per i prossimi mondiali in Qatar. Lasciare il Barcellona per il croato non può essere una scelta facile, le riflessioni sono ad ampio raggio in questa fase. L'ex Siviglia ha una clausola rescissoria da 120 milioni che non spaventa il Psg, sono ore decisive e che possono portare a un clamoroso trasferimento dodici mesi dopo l'affare Neymar.



KHEDIRA PALLINO DI TUCHEL- Un gol all'esordio contro il Chievo a suggellare un'altra prestazione di livello. Sami Khedira è garanzia di alto rendimento, lo sa bene Tuchel che per il tedesco stravede. È lui il nome indicato dal tecnico qualora Rakitic decida di rimanere al Barcellonain che la . Un desiderio che però potrebbe scontrarsi con la volontà della Juventus che reputa il tedesco un elemento imprescindibile per Massimiliano Allegri, anche alla luce dei problemini fisici che sta accusando Emre Can. Il ds Antero proverà un'offensiva ma la porta potrebbe rimanere chiusa a doppia mandata.