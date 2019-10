Dura 72' il fortino dell'Udinese che a Firenze perde la quarta partita stagionale. Milenkovic svetta di testa a centro area e affonda i friulani che ora si trovano al 14esimo posto a +1 dalla zona retrocessione. Momento di difficoltà per Igor Tudor e i suoi ragazzi, un Tudor che al 63' si è visto sventolare in faccia un cartellino rosso da parte dell'arbitro esordiente Prontera.

Al termine della partita l'allenatore dei friuli ha commentato così a DAZN la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra, la Fiorentina, che è stata costruita per fare cose importanti. Abbiamo costruito occasioni importanti ma non siamo stati bravi a concretizzare. La strada è quella giusta: c'è da lavorare per migliorare".

Tudor è tornato anche sull'episodio della sua espulsione che lo ha visto, naturalmente, contrariato: "Qualche minuto prima mi aveva detto di stare calmo altrimenti mi avrebbe ammonito; mi sono lamentato e mi ha dato il rosso. Non capisco perché se esiste il giallo mi abbia dato direttamente il rosso".