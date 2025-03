Tudor alla Juve: la zona Champions a quota 1.65

Paolo Bruno

Sarà Igora guidare lanell’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico croato ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta, che ha deluso le aspettative perdendo Coppa Italia e Supercoppa, incassando un’eliminazione prematura in Champions e lasciando ad altre squadre il ruolo di sfidanti nella lotta Scudetto.I bianconeri ora non possono permettersi di fallire il quarto posto che, a nove giornate dal termine, è occupato dal Bologna con 53 punti, uno in più rispetto ai bianconeri. Il problema è che non c’è solo un avversario a contendersi un posto per la prossima Champions: la Lazio, con 51 punti, e la Roma, con 50, sono molto vicine, così come non sono da escludere le rimonte della Fiorentina e del Milan, rispettivamente con 48 e 47 punti.

Sei squadre per un solo posto, considerando che davanti Inter, Napoli e Atalanta sono ormai troppo distanti. Sulla lavagna scommesse di Betaland la Juventus resta la favorita per la Top 4 della Serie A a quota 1.65. Lazio e Bologna sono le due principali alternative a quota 4.50, mentre la Roma, grazie al lavoro di Ranieri, è in corsa ma a quota 5.50. Tuttavia, l’assenza di Dybala potrebbe pesare. Meno chance, al momento, per il Milan a 7.50 e per la Fiorentina a 10.00.La Juventus di Tudor è teoricamente ancora in corsa per lo Scudetto, ma i 12 punti da recuperare sull’Inter sembrano davvero troppi: l’impresa del croato e la vittoria della Serie A sono proposte a 75 volte la posta.