Tudor alla Juventus, è fatta: stasera a Torino, domani primo allenamento. Tutto sull'accordo

La decisione è arrivata nella serata di ieri e ormai mancano solo le firme:L'esonero del tecnico italo-brasiliano, inizialmente programmato per l'inizio di aprile, è stato anticipato per affrontare il Genoa alla 30esima giornata di campionato e per permettere al nuovo tecnico di accogliere i giocatori di rientro dalle rispettive nazionali.L’annuncio ufficiale dell'esonero di Thiago Motta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con la dirigenza piemontese che ha individuato appunto in Tudor il sostituto, preferito a Roberto Mancini per l'apertura allaQuesta è quindi la modalità scelta: Tudor affronterà da tecnico della Juventus le ultime nove giornate di campionato e poi guiderà la Juventus al Mondiale per Club, poi sarà tutto messo nuovamente in discussione, con Mancini che rimane un'opzione viabile per la stagione 2025/26.

Il club bianconero sta predisponendo tutto in modo tale da. Se i piani fossero confermati, l'allenatore croatoper iniziare la preparazione verso Juventus-Genoa, in programma sabato 29. Tudor torna così in panchina dopo le esperienze burrascose con Marsiglia e Lazio, terminate entrambe per divergenze ambientali e progettuali.