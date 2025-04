Tudor parla di cattiveria, ma alla Juventus manca anche carattere. Con chi ce l'aveva il tecnico

La risposta è meno sfumata di quanto sembri.Tutti e tre titolari, tutti e tre in difficoltà, tutti e tre incapaci di incidere. “Abbiamo messo 20 palloni in area e non abbiamo fatto niente”, ha detto il tecnico. “Manca il piglio di andare per fare gol, non solo per esserci”. Non è un’accusa urlata, ma una constatazione tagliente. Quasi chirurgica. E non riguarda solo la prestazione tecnica - nessuno ha sbagliato il rigore decisivo, nessuno ha commesso un errore da copertina - ma. Se butti la palla in area venti volte e nessuno si sporca le mani (o la maglia) per andare a prenderla, qualcosa si rompe. Non nello schema, ma nello spirito.Quella, per Tudor, vale quasi più di un assist. Il calcio, nella sua visione, è un campo di battaglia prima ancora che una lavagna tattica. E in questo momento, sembra dire, i suoi titolari non stanno combattendo abbastanza.Una sorta di “o vi svegliate o vi svegliano”.Il riferimento al Parma è utile solo in apparenza: “Loro buttano la palla, fanno a sportellate, segnano così. Noi no”. Ma non è un elogio alla semplicità.Almeno per un quarto d’ora, almeno dentro l’area. Perché le partite non si vincono solo con le idee: “Non con schemi e combinazioni - ha detto - ma con altro”. Con fame. Con coraggio. Con il corpo prima ancora che con la testa.In fondo,Non irreparabile, ma significativa.”. Il tecnico croato aveva portato con sé un vento nuovo, un’aria di svolta. Ma il vento, da solo, non sposta la montagna. E allora, sì, la Juventus va avanti. Cinque partite, tanti punti. Ma ora l’illusione iniziale è finita. E Tudor lo sa. Adesso comincia il difficile: non farsi dimenticare prima ancora di essere capito.