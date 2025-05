Tudor alla Lazio voleva mandarne via 8: ecco chi sabato contro la Juventus vuole prendersi una rivincita

, in programma sabato alle 18 e valevole per la 36esima giornata di, non sarà solo una partita cruciale per la qualificazione alla prossima. Sarà un match dai tanti significati, anche e innanzitutto perdove alla fine sarebbe rimasto per appena 79 giorni, arrivando però ad acciuffare il settimo posto valido per l'Europa League grazie a un bottino di cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta.Ma al di là dei risultati,, un uragano che ha avuto effetti prorompenti sullo spogliatoio e sul mercato.

Una ricostruzione-demolizione che non è stata dimenticata dai big, molti dei quali tuttora al centro del progetto della Lazio. Il Corriere dello Sport ricorda:e ha aspettato che Tudor si stancasse degli infiniti vertici, per poi maturare la decisione delle dimissioni.faticava nel suo modo di giocare. Eera finito quarto centrocampista, lontano dalla porta, costretto a fare il terzino-bis. Guendouzi, che con Tudor si era già scontrato al Marsiglia, è il primo ora a cercare la rivincita. Ma anche, lo sfogo del danese.

da regista. Tutte mosse che avevano reso ancora più bollente lo spogliatoio, lasciando spiazzati Lotito e il ds Angelo Mariano Fabiani che già si erano trovati costretti a sostituire big come Immobile e Luis Alberto.