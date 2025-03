Tudor e due addii burrascosi: cosa è successo e cosa non è andato con Lazio e Marsiglia

Getty Images

Sarebbe Igor Tudor il tecnico che la Juventus ha scelto per terminare la stagione 2024/25, anticipando ulteriormente la fine del rapporto con Thiago Motta. Per il croato un altro incarico a stagione in corso, dopo quello alla Lazio risalente ad appena un anno fa. Lazio che, però, se n'è separata l'estate stessa. Anche al Marsiglia, precedentemente, non era finita molto bene. Ripercorriamo le ultime esperienze di Tudor in panchina.- "Ciò che ha sofferto Igor non lo augurerei al mio peggior nemico" aveva dichiarato il patron della società francese Pablo Longoria, spiegando che "si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Molte persone si sono organizzate per aumentare la tensione contro di lui. La gente chiedeva il ritorno di Jorge Sampaoli, altri chiedevano di dare potere ai giocatori. Ci sono state richieste ai gruppi di tifosi per cacciare l'allenatore. Quando sono tornato al Marsiglia, sentivo che il pre-campionato era come la 37esima giornata di campionato, ci si doveva giocare la vita. Non è normale".

- Alla Lazio è rimasto appena 79 giorni finendo per rassegnare le dimissioni esattamente come il suo predecessore. In casa biancoceleste, Tudor aveva rotto completamente con il passato di Sarri, tanto che avrebbe voluto cambiare dieci giocatori: molti di questi erano stati acquistati in estate (Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella e Gustav Isaksen), inoltre non aveva digerito il trattamento riservato in sede di rinnovo a Daichi Kamada, che con lui era diventato centrale e avrebbe dovuto esserlo anche nella stagione successiva. Qualcosa, insomma, si era rovinato in corsa. Anche perché a marzo il tecnico aveva promosso gran parte della squadra, considerandola adatta alle sue idee, mentre a maggio era di altro avviso. E questo ha spiazzato la società, fino all'addio. Ora Tudor è di nuovo libero, in attesa di un'eventuale chiamata da quella Juventus che non ha mai dimenticato.